 

США проверяют информацию о побеге Гани из Афганистана с миллионами долларов

06.10.2021, 22:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти США изучают информацию о якобы вывозе экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани миллионов долларов из республики, сообщил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

«Мы еще не доказали этого, но изучаем эту информацию. Нас попросил об этом комитет (палаты представителей США) по надзору и реформе», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (запрещено в России) не требует выдачи бежавшего президента Ашрафа Гани, но хочет, чтобы он вернул деньги, которые, вероятно, вывез. Сам экс-президент заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он готов к аудиту или официальному расследованию под эгидой ООН или любого другого независимого органа.

В начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.



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