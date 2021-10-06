США проверяют информацию о побеге Гани из Афганистана с миллионами долларов

Власти США изучают информацию о якобы вывозе экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани миллионов долларов из республики, сообщил генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.

«Мы еще не доказали этого, но изучаем эту информацию. Нас попросил об этом комитет (палаты представителей США) по надзору и реформе», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (запрещено в России) не требует выдачи бежавшего президента Ашрафа Гани, но хочет, чтобы он вернул деньги, которые, вероятно, вывез. Сам экс-президент заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он готов к аудиту или официальному расследованию под эгидой ООН или любого другого независимого органа.

В начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.