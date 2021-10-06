 

Пресс-секретаря мэрии узбекского города уволили за грубость в соцсетях

06.10.2021, 22:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь хокимията (мэрии) города Чирчик Узбекистана Фахриддин Кадыров уволен после того, как в соцсетях в грубой форме ответил критиковавшим акцию городских властей с призывом говорить на узбекском языке, сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций республики (АИМК).

«Принято решение о невозможности продолжения трудовых отношений с пресс-секретарем хокимията города Чирчик, так как он своими действиями нарушил этические нормы и кодекс государственного служащего, а также в своей деятельности не руководствовался нормами культуры общения», – приводит текст сообщения пресс-службы АИМК РИА «Новости».

Как передает RT, пресс-секретаря хокимията Чирчика Фахреддина Кадырова уволили за то, что он назвал «тупыми» несогласных с листовками против русского языка.

В ведомстве подтвердили, что Фахриддин Кадыров в ходе публичной полемики в соцсетях выразил свое мнение в некорректной форме, нарушив общепринятые рамки культуры общения, допустил грубые выражения и тем самым спровоцировал недовольство населения, «что является недопустимым, учитывая его статус государственного служащего».

В Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) при администрации президента Узбекистана заметили, что отслеживают работу пресс-секретарей госорганов и есть «отдельные случаи», когда некоторые из них «вместо выполнения прямых обязанностей занимаются несвойственным им делом» и «допускают нарушение этических норм».

В понедельник власти узбекского города Чирчик начали развешивать в общественных местах таблички с просьбой не употреблять русские слова, заменив их узбекскими. Более того, мэрия Чирчика опубликовала в соцсетях фотографии с листовками на дверях заведений и в транспорте, где напротив слов на узбекском языке ставится галочка, а напротив их аналогов на русском – крестик. Кадыров, комментируя смысл акции, сообщил, что формат объявлений с крестом и галочкой был выбран для того, чтобы указать, как то или иное слово звучит на узбекском языке, и ни о каком запрете говорить на русском языке речь не идет.

Закон «О государственном языке» был принят в Узбекистане 21 октября 1989 года. В 1995 году закон приняли в новой редакции, которая устанавливала требование вести работу в органах госвласти и управления, а также предприятиях и организациях на узбекском языке. Законом также гарантируется возможность гражданам страны беспрепятственного изучения и использования родного языка, в частности, в сфере получения образования, обращения в государственные органы, доступа к правовой и иной информации, а также делового оборота. С 15 сентября 2020 года вступили в силу поправки к закону «О гражданстве», которые предусматривают требование знания узбекского языка для получения гражданства республики.



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