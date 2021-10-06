 

Россия предостерегла ЕС от обвинений в росте цен на газ в Европе

06.10.2021, 22:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосол РФ в Польше Сергей Андреев предостерег Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Таким образом он прокомментировал требование замминистра климата Польши Адама Гуибоурге-Четвертыньского к Еврокомиссии расследовать манипулирования рынком газа в Европе.

«Трудно судить, что это будет за расследование. Понятно, что [в Еврокомиссии] виноватого найдут. Понятно, кто будет этот виноватый. Вот что [в Еврокомиссии] в этой связи смогут предпринять? Газ-то [Европе] все равно нужно будет откуда-то брать. Если [в Еврокомиссии] Россию назначат виноватой [в манипулировании рынком газа ЕС и росте цен на голубое топливо], то что [в Европе будут делать] дальше? Откажутся от российского газа? К чему это приведет? Рано или поздно [Европе] придется считаться с объективными реалиями», – приводит РИА «Новости» слова дипломата, сказанные им в эфире телеканала «Россия 24».

В среду заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуибоурге-Четвертыньский призвал ЕК расследовать признаки манипулирования рынком газа ЕС в свете резкого роста цен. По его словам, на это повлиял целый ряд факторов и не в последнюю очередь «манипуляции на рынке» со стороны «доминирующего поставщика газа». Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе. Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными.



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