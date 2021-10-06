15 забавных вещей, о существовании которых вы не знали, но теперь вам это точно понадобится

В мире множество крутых продуктов и изобретений, о которых мы даже не догадываемся, но ведь они упрощают нашу жизнь и просто делают ее приятней.

От милой и простой швабры, похожая на собаку, до редкого кольцо XVI века, превращающегося в астрономическую сферу и прозрачного замка — просматривая нашу подборку, вы точно найдете то, что вам нужно.

Кольцо XVI века, которое превращается в астрономическую сферу

Прозрачный замок для обучения взлому

Эта флешка, покажет вам насколько она заполнена в процентах

Держатель для карандашей Julius Cesar

Удобная вешалка на все случаи жизни

Шторы с потрясающим эффектом

Тайный домашний кинотеатр для избранных

Пандус для спасения животных для бассейнов

Книжная комнатка на книжной полке

Забавные карты с котиками

Ключ от дома в виде меча

Швабра, которая похож на собаку, которая похожа на швабру

Часы в часах

Кажется, мне нужен такой холодильник

Носки, которые не пропускают воду