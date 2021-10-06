15 забавных вещей, о существовании которых вы не знали, но теперь вам это точно понадобится
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В мире множество крутых продуктов и изобретений, о которых мы даже не догадываемся, но ведь они упрощают нашу жизнь и просто делают ее приятней.
От милой и простой швабры, похожая на собаку, до редкого кольцо XVI века, превращающегося в астрономическую сферу и прозрачного замка — просматривая нашу подборку, вы точно найдете то, что вам нужно.
Кольцо XVI века, которое превращается в астрономическую сферу
Прозрачный замок для обучения взлому
Эта флешка, покажет вам насколько она заполнена в процентах
Держатель для карандашей Julius Cesar
Удобная вешалка на все случаи жизни
Шторы с потрясающим эффектом
Тайный домашний кинотеатр для избранных
Пандус для спасения животных для бассейнов
Книжная комнатка на книжной полке
Забавные карты с котиками
Ключ от дома в виде меча
Швабра, которая похож на собаку, которая похожа на швабру
Часы в часах
Кажется, мне нужен такой холодильник
Носки, которые не пропускают воду
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