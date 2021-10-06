Бабий Яр – место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной – Зеленский

“И самое ужасное в них то, что все это не миф, а реальные события, которые происходили с реальными людьми в ужасной реальности под названием “Вторая мировая война, оккупация, Холокост”. Пандемия этих вирусов началась в Киеве. 19 сентября 1941 года Киев захватили нацисты. Как экспертам по обустройству кладбищ по миру им сразу попал в глаза большой глубокий овраг на окраине города. И первая кровь в нем пролилась уже через неделю. Гитлеровцы расстреляли 752 пациента психиатрической больницы имени Павлова”, – сказал Зеленский.

По его словам, нацисты казнили больных, “чтобы рассчитать емкость оврага, понять, сможет ли он вместить то количество трупов, которое соответствует их амбициям, а именно – убийство людей в промышленных масштабах”.

“В этом месте нацисты расстреляли более 100 тыс. человек. В этом месте трудно говорить – на тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать – тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять – тысячи пуль сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, пронизанном болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной”, – отметил Зеленский.

Официальная церемония в честь погибших в Бабьем Яру проходит 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”. В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в Бабьем Яру. Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

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