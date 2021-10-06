Зеленский ввел в действие санкции против причастных к выборам в Госдуму России в Крыму

СНБО принял решение о введении бессрочных персональных санкций 5 октября. Под ними оказались агитаторы, члены “территориальных избирательных комиссий” и кандидаты, а также представители ФСБ. Всего в списке 95 человек (граждане Украины и России).

Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, перевозок по Украине, предотвращение вывода капиталов, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений и лицензий на ввоз в Украину или вывоз валютных ценностей, ограничение выдачи наличных по платежным картам и так далее.

Также Зеленский ввел в действие санкции в отношении четырех компаний, три из которых российские: ООО “Завод судовой светотехники “Маяк”, ОАО “Амурский судостроительный завод”, предприятие “Казанский государственный казенный пороховой завод”. Также под санкции попала сингапурская Zasshid PTE. LTD, но против нее не применяется запрет на вход судов в территориальные воды Украины.

Кроме этого, СНБО внес изменения в свои июньские решения. После подписания указа Зеленским разблокированы активы компании и сняты ограничения на проведение торговых операций с украинского ПАО “Морской реестр судоходства Украины”. Против российского АО “Центр судоремонта “Звездочка” санкции расширили – применен весь спектр ограничений. Более жесткие ограничения также ввели против АО “Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Уточняется, что все указанные санкции и изменения в санкционные списки вносятся на основании представления СБУ, а информацию об этом украинские дипломаты должны сообщить зарубежным партнерам, в частности Европейскому союзу и Соединенным Штатам, для того, чтобы поднять вопрос о возможности применения ими аналогичных ограничительных мер.

СНБО решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму еще 17 сентября, до проведения выборов, секретарь СНБО Алексей Данилов тогда уточнял, что это “первый санкционный список”.

Контекст:

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября, впервые с 1993 года – без наблюдателей ОБСЕ.

Результаты 24 сентября утвердила Центральная избирательная комиссия России. По итогам выборов больше всего мест в Госдуме получила прокремлевская партия “Единая Россия” – 324 из 450. Коммунистическая партия РФ получила 57 мест, “Справедливая Россия – За правду” – 27, ЛДПР – 21, “Новые люди” – 13, “Родина”, “Гражданская платформа” и Партия роста – по одному. При этом жалобы оппозиционных кандидатов, которые просили отменить результаты выборов из-за масштабных фальсификаций, ЦИК отклонил.

Голосование организовали и на оккупированных территориях Украины. Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство.

Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша, Грузия и Турция, а также осудила Великобритания. Госдепартамент США заявил, что голосование проходило в условиях, не способствующих свободному и демократическому волеизъявлению. Выборы в Госдуму РФ сопровождались запугиванием и давлением на оппозицию и независимых наблюдателей, подчеркнули в ЕС.

22 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление о нелегитимности выборов депутатов Государственной думы РФ.

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