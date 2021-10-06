 

В Ровенской области у ребенка диагностировали паралич после полиомиелита. Родители отказались от вакцинации из-за религиозных убеждений

06.10.2021, 22:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Возраст ребенка – полтора года. Его родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы болезни проявились 1 сентября. Ребенок попал в больницу 3 сентября с симптомами пареза [полное отсутствие произвольных движений] нижних конечностей. Медики провели обследование и поставили диагноз – полио – острый вялый паралич.

После этого в области начали работать эпидемиологи и вирусологи Национального Центра общественного здоровья, а также областного Центра контроля и профилактики болезней.

“Они осуществляются первоочередные работы по реагированию на эпидугрозу: поиск контактных лиц, сбор и анализы биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела”, – проинформировал Минздрав.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускаться к занятиям в детских садах или школах.

Контекст:

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду, отметили в министерстве.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет. Первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни — вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Уровень вакцинации от полиомиелита в 2021 году недостаточный, признали специалисты в министерстве. За восемь месяцев удалось вакцинировать 53% человек. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95%.

С ноября 2020 года вспышку полиомиелита зафиксировали в Таджикистане, Афганистане и Пакистане, добавили в Минздраве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Юрист: Рассказы координатора штаба Навального о пытках в полиции – плод ее фантазии

11.03 / Ополченец погиб в ЛНР при обстреле со стороны украинских силовиков

19.04 / Бренд Haval показал первые изображения обновленного кроссовера Haval F7 и F7x

01.06 / Папа Римский изменил систему наказаний за педофилию и коррупцию

09.09 / Экономист призвал россиян не следовать призыву Дерипаски о самоограничении

05.05 / В Крыму оценили «план» Климкина по возвращению полуострова Украине

14.05 / “Где начинается, там и заканчивается – не совсем правда”. Зеленская рассказала о влиянии на мужа

05.02 / В Ивано-Франковской области ужесточили карантин

02.03 / Меркель в поздравлении Горбачева с 90-летием отметила его вклад в объединение Германии

02.03 / Марка Mazda представила обновленный мотор e-Skyactiv X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика