В Ровенской области у ребенка диагностировали паралич после полиомиелита. Родители отказались от вакцинации из-за религиозных убеждений

Возраст ребенка – полтора года. Его родители отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

Первые симптомы болезни проявились 1 сентября. Ребенок попал в больницу 3 сентября с симптомами пареза [полное отсутствие произвольных движений] нижних конечностей. Медики провели обследование и поставили диагноз – полио – острый вялый паралич.

После этого в области начали работать эпидемиологи и вирусологи Национального Центра общественного здоровья, а также областного Центра контроля и профилактики болезней.

“Они осуществляются первоочередные работы по реагированию на эпидугрозу: поиск контактных лиц, сбор и анализы биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела”, – проинформировал Минздрав.

Вакцинация от полиомиелита входит в список обязательных, сообщал Центр общественного здоровья при Минздраве. В случае отказа от вакцинации государство может вводить ограничения. Так, детей могут не допускаться к занятиям в детских садах или школах.

Контекст:

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Полиовирус передается от человека к человеку через фекалии и слюну, а чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду, отметили в министерстве.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок или взрослый. Наиболее восприимчивы к вирусу дети до пяти лет. Первую прививку делают в первые месяцы жизни. Единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни — вакцинация, поскольку специфического лечения от полиомиелита не существует.

Уровень вакцинации от полиомиелита в 2021 году недостаточный, признали специалисты в министерстве. За восемь месяцев удалось вакцинировать 53% человек. При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер не удастся достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95%.

С ноября 2020 года вспышку полиомиелита зафиксировали в Таджикистане, Афганистане и Пакистане, добавили в Минздраве.

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