 

В НАПК представили Антикоррупционный портал, он должен помогать оценивать коррупционные риски в деятельности власти

06.10.2021, 22:02, Новости дня
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Полное название ресурса – Антикоррупционный портал для уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционных уполномоченных). На этой платформе будет организован каталог коррупционных рисков, собрание судебной практики и экспертных мнений.

“Портал поможет руководителям органов власти или государственных организаций отследить, какие коррупционные риски надо устранить в деятельности их учреждений”, – говорится в сообщении. Предполагается, что общественность и журналисты также смогут отслеживать, избегает ли орган власти коррупционных рисков, и к чему приводит пренебрежение этими рисками.

“Мы верим, что не нужно каждому из вас, антикоррупционных уполномоченных, углубляться в экспертное законодательство, если можно и необходимо использовать экспертизу коллег, которые являются специалистами в той или иной сфере. Именно ориентируясь на это, мы разрабатывали портал”, – сказал глава НАПК Александр Новиков. 

Он отметил, что портал еще предстоит усовершенствовать вместе с пользователями ресурса, и добавил, что дополнительные бюджетные средства на его создание не привлекались. 

В будущем на портале также заработает специальный кабинет уполномоченного, который позволит ускорить рабочие процессы и поддерживать связь между антикоррупционными уполномоченными и сотрудниками НАПК.

На портале также можно будет найти информацию об антикоррупционных программах властных институтов и их выполнении, ресурсы для онлайн-обучения и развития профессиональной сети антикоррупционных уполномоченных .

Контекст:

В Украине, по данным НАПК, около 4,5 тыс. уполномоченных по борьбе с коррупцией. Они работают в общенациональных органах власти, в областных советах, в областных администрациях и КГГА, в городских и районных советах, в государственных предприятиях, учреждениях и организациях. 

Новиков выступал за укрепление института антикоррупционных уполномоченных. “Они помогают заполнять декларации работникам центральных органов исполнительной власти, урегулируют конфликт интересов, визируют приказы руководителей, оценивают коррупционные риски и составляют антикоррупционные программы. (…) Уволить их можно только по согласованию с НАПК. То есть если уполномоченный обнаружил коррупцию и сообщил, то ни министр, ни губернатор просто так от него не избавится”, – объяснил глава агентства.

Согласно проведенному НАПК в 2020 году исследованию эффективности государственных антикоррупционных уполномоченных, 20% антикоррупционных программ не согласованы с НАПК, к координации или выполнению 44% мероприятий программ привлечены уполномоченные, 60% органов власти не освещают состояние выполнения своих программ, 61% органов власти эти программы не пересматривают в течение года, а 91% не привлекают к их пересмотру или оценке внешних стейкхолдеров.  Эффективность самих программ НАПК не оценивало. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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