 

“Бабий Яр” – самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом – президент Израиля

06.10.2021, 22:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Это самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом, – сказал Герцог. – Не было более страшного убийства, чем убийство пулями в Холокост. И самое страшное, что солнце светило и птицы пели. В течение двух суток работали пулеметы нацистов, и были перечеркнуты судьбы десятки тысяч евреев, киевлян, целых семей”.

Президент Израиля призвал “пообещать человечеству, что “Бабий Яр” больше никогда не повторится”.

“И в наши дни также есть люди, которые отрицают, что был Холокост. Только за последние сутки мы слышали отвратительные проявления антисемитизма в Аушвице. Мы, как и все мировые лидеры, должны осуждать такие проявления антисемитизма, мы должны бороться со злом, с жестокостью, для того, чтобы мы не забывали о той катастрофе, и том, к чему может привести молчание, антисемитизм и расизм”, – отметил Герцог.

Глава государства Израиля подчеркнул, что у еврейского народа есть сложная история на украинской земле, где была одна из самых сильных еврейских общин в мире.

“Все поэты, писатели писали на территории Украины, здесь появился хасидизм, здесь родились лидеры сионизма. Вместе с тем здесь были погромы и здесь было убийство в “Бабьем Яру”. Это трагическая история, которая выглядит, как шрам на земле”, – сказал Герцог.

Официальная церемония в честь погибших в “Бабьем Яру” прошла 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”. В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Герцог.

По словам Зеленского, “Бабий Яр” – это место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в “Бабьем Яру”. Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / На Украине пообещали устроить РФ новый Афганистан в случае войны

16.09 / Военная делегация РФ во главе с Шойгу прибыла в Белоруссию

14.10 / Президент Кыргызстана отказался утверждать новое правительство

29.08 / Россиянин Гнездилов на Паралимпиаде установил мировой рекорд в толкании ядра

09.12 / Ежедневно в Украине выявляют в среднем 44 коррупционных правонарушения – Венедиктова

10.04 / Polsat News – министр юстиции Польши обвиняет Москву в затягивании следствия по смоленской катастрофе

22.12 / Politico – мозг НАТО не мёртв — он крепко задумался о будущем

03.07 / Голландский эксперт предположила сроки рассмотрения судом дела о катастрофе MH17

22.01 / Посольство РФ в Албании прокомментировало высылку дипломата

10.01 / Android-смартфоны будут автоматически записывать разговоры с неизвестных номеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика