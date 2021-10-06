“Бабий Яр” – самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом – президент Израиля

“Это самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом, – сказал Герцог. – Не было более страшного убийства, чем убийство пулями в Холокост. И самое страшное, что солнце светило и птицы пели. В течение двух суток работали пулеметы нацистов, и были перечеркнуты судьбы десятки тысяч евреев, киевлян, целых семей”.

Президент Израиля призвал “пообещать человечеству, что “Бабий Яр” больше никогда не повторится”.

“И в наши дни также есть люди, которые отрицают, что был Холокост. Только за последние сутки мы слышали отвратительные проявления антисемитизма в Аушвице. Мы, как и все мировые лидеры, должны осуждать такие проявления антисемитизма, мы должны бороться со злом, с жестокостью, для того, чтобы мы не забывали о той катастрофе, и том, к чему может привести молчание, антисемитизм и расизм”, – отметил Герцог.

Глава государства Израиля подчеркнул, что у еврейского народа есть сложная история на украинской земле, где была одна из самых сильных еврейских общин в мире.

“Все поэты, писатели писали на территории Украины, здесь появился хасидизм, здесь родились лидеры сионизма. Вместе с тем здесь были погромы и здесь было убийство в “Бабьем Яру”. Это трагическая история, которая выглядит, как шрам на земле”, – сказал Герцог.

Официальная церемония в честь погибших в “Бабьем Яру” прошла 6 октября в Киеве. Ее транслировал Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр”. В церемонии приняли участие президенты Украины, Израиля и Германии – Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Герцог.

По словам Зеленского, “Бабий Яр” – это место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр “Бабий Яр”. Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект “Бабий Яр” будет введен в действие в 2021 году.

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” 6 октября назвал имена 159 нацистских солдат, которые во время Второй мировой войны убивали евреев в “Бабьем Яру”. Исследователи выяснили, что среди тех, кто участвовал в расправе над киевлянами, были люди из Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем.

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