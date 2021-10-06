 

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных

06.10.2021, 21:54, Разное
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Проект Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных, снятые, по данным правозащитников, в нескольких российских колониях. В семнадцатиминутный ролик, как уверяет Gulagu.net, вошли кадры из туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области, из исправительной колонии №6 на Камчатке и из ИК-4 Белгородской области.

На видео, вероятно, сделанном в ОТБ-1 Саратовской области 23 июля прошлого года, заключенный без одежды лежит на полу. Руки перемотаны бинтами, за них в разные стороны его растягивают несколько мужчин. Один из них в начале видео мочится осужденному на голову.

На следующих кадрах, вероятно, этот же гражданин лежит с привязанными к койке руками и задранными вверх ногами. Голос за кадром комментирует: «Проведи, не сунь ничего». «Прошу вас, не делайте, этого. Я умоляю вас», — говорит уже другой заключенный из той же больницы, лежащий без одежды на полу. «Ты по жизни кто? Петух», — отвечают ему.

Еще один ролик, по словам основателя Gulagu.net, был записан в камчатской ИК-6 в январе 2019. На кадрах можно увидеть заключенного, которого ставят на растяжку, он громко кричит. Что именно с ним происходит, неизвестно.

На видео, сделанном, по словам правозащитников, в белгородской ИК-4, крупный гражданин в форме сотрудника ФСИН бьет заключенного. На его вопрос, зачем его трогают, предполагаемый сотрудник исправительного учреждения отвечает — «симпатичный». «Кадык вырву, *** [изнасилую], за разговоры, сука», — угрожает ему другой гражданин в форме сотрудника ФСИН.

ОБНОВЛЕНИЕ

Управление Следственного комитета по Саратовской области уже начало проверку после этой публикации. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудило и белгородское управление СК.

Накануне «Медиазона»* опубликовала видеозаписи с изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1. Кадры предоставили правозащитники из Gulagu.net. В одном из видео, от 18 февраля 2020 года, двое мужчин держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий гражданин засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях видны сцены избиений и однополого изнасилования без презерватива.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявляет, что у него в распоряжении есть видеоархив пыток из российских изоляторов и колонии размером более 40 гигабайт, который ему передал бывший заключенный-программист, имевший доступ к компьютерам ФСИН.

После этого ФСИН начала служебную проверку по Саратовской области. Независимо от ФСИН проверку проводит Генпрокуратура. Видео заметили и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их «поводом для серьезного разбирательства». Возбуждено уголовное дело.

*издание внесено Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции «иноагента»

Источник: Новая газета



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