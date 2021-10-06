 

МИД прокомментировал решение НАТО о сокращении российской миссии

06.10.2021, 21:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИстинная цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя сокращение российской миссии в организации.

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета РФ – НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы». Никак», – цитирует «Коммерсант» Грушко.

В среду стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». А еще две позиции будут сокращены. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / Субсидии плохо влияют на психику людей и угнетают их достоинство – и.о. министра энергетики Витренко

21.08 / В мире: Русофобским «патрулям» в Казахстане прикусили язык

13.10 / Кличко призвал парламент принять закон, который снизит цену на газ на 35%

23.07 / Стало известно о планах США вывести войска из Ирака до конца года

01.07 / ММА. Дурыманову для очередной победы понадобилась минута

21.04 / Фактически произошла террористическая атака РФ на страну – члена НАТО – посол Украины в Чехии

07.06 / Полиция Киевской области сообщила о задержании “мошенницы-рекордсменки”

22.07 / Нардеп от “Слуги народа” Шуляк рассказала, как в Украине планируют решить проблему хрущевок

21.10 / В РФ снизилось число семейно-бытовых преступлений

07.03 / Трамп начал мстить республиканцам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика