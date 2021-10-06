МИД прокомментировал решение НАТО о сокращении российской миссии

Истинная цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя сокращение российской миссии в организации.

«Вчера еще руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета РФ – НАТО, направить в Брюссель посла. Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем. После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы». Никак», – цитирует «Коммерсант» Грушко.

В среду стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». А еще две позиции будут сокращены.