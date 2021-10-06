 

N-TV – мэр Рима лишилась поста, не справившись с вывозом мусора из столицы

06.10.2021, 21:22, Новости дня
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Действующий мэр Рима Вирджиния Раджи заняла лишь третье место на муниципальных выборах и теперь должна оставить свой пост. Как пишет немецкий телеканал N-TV, мусорный кризис стал одной из важных тем в предвыборной борьбе. При этом Раджи за пять лет пребывания в должности так и не удалось очистить столицу Италии от груд мусора, привлекающих в город диких животных — например, кабанов.


Reuters

Пока не ясно, кто станет новым мэром Рима, однако несомненно одно: действующая глава города Вирджиния Раджи на муниципальных выборах заняла лишь третье место, отмечает немецкий телеканал N-TV. За пять лет у власти ей так и не удалось разобраться с грудами мусора в итальянской столице.

На муниципальных выборах в Италии успехи в крупных городах отпраздновали социал-демократы. В Милане с явным отрывом победил действующий мэр, кандидат левого центра Джузеппе Сала. В Неаполе ещё в первом туре утвердил своё превосходство бывший министр Гаэтано Манфреди, в Болонье — Маттео Лепоре.

В столице Италии выборы нового мэра принесут ясные результаты только после второго тура голосования, когда решится результат противостояния между кандидатом правого центра Энрико Микетти и его конкурентом от социал-демократов, бывшим министром финансов Роберто Гуалтьери.

И лишь на третьем месте по количеству набранных голосов оказалась действующий мэр Рима Вирджиния Раджи, которая в 2016 году стала первой женщиной, избранной на этот пост в итальянской столице. Теперь она как кандидат от в целом сдающего позиции Движения пяти звёзд лишится своей должности.

Как подчёркивает немецкий телеканал, на выборах в Риме среди тем избирательной кампании не последнее место занимал кризис с мусором. Раджи из партии, выступающей против истеблишмента, известная своей борьбой против мафии, за пять лет во главе итальянской столицы не сумела избавить город от груд мусора. Между тем, он скапливается в Риме в таких количествах, что привлекает многочисленных животных, например, диких кабанов. В сентябре американский журнал Time Out назвал Рим одним из самых грязных городов в мире наряду с Нью-Йорком и Бангкоком.

Помимо муниципальных выборов, в Калабрии также проходили выборы регионального правительства, в ходе которых утвердились сторонники правоцентристского лагеря. Бывший премьер-министр Энрико Летта к тому же отпраздновал личный успех: лидер социал-демократов получил на внеплановых выборах в Сиене место в парламенте и возвращается в палату депутатов после шестилетнего перерыва, пишет N-TV.



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