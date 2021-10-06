 

Зеленский ожидает, что после выборов в ФРГ новая коалиция будет поддерживать европейскую перспективу Украины

06.10.2021, 21:10, Новости дня
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“Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны”, – сказал Зеленский.

Главы государств обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Зеленского, Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке страны и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

“Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах нормандского формата”, – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил Германию за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его итоговой декларации.

Кроме того, Зеленский и Штайнмайер обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

“Запуск “Северного потока – 2″ означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность”, – отметил глава Украинского государства.

Зеленский обратил внимание Штайнмайера на ожидания Украины в контексте ее дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО, выразив надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Контекст:

Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом 6 октября. Кроме встречи с Зеленским и президентом Израиля Ицхаком Герцогом, у него запланировано посещение Бабьего Яра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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