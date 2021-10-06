“Протаранил несколько автомобилей и валял дурака”. В Киеве после ДТП журналист заявил об угрозах пьяного актера из телесериала “Пес”

Журналист утверждает, что актер был за рулем и находился в состоянии алкогольного опьянения.

“История такая: Михаил был за рулем автомобиля пьяным, протаранил несколько автомобилей и валял дурака, что за рулем был не он. Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает”, – написал Павловский.

По его словам, Жонин начал угрожать журналистам, когда увидел на месте аварии камеры.

“Если хотите жить хорошо – вот этого нельзя. Если это выйдет куда-то, сука, я вас найду”, – цитирует журналист заявления актера.

На видео слышно также, как он заявляет: “Вам п…зда… Вы оба конченые два говна, это я говорю вам!” – и уточняет у оператора, снял ли он это заявление.

https://www.facebook.com/pavlovskiyad/videos/3714962541940162/

Об аварии с участием актера сообщила также общественная организация “Автопатруль Майдан” в Facebook. ДТП случилось еще в ночь со 2-го на 3 октября. При этом в сообщении говорится, что Жонин был пассажиром автомобиля Volkswagen, который попал в ДТП.

Причиной аварии называют потерю водителем Volkswagen управления на улице Никольско-Слободской, в результате чего на парковке были повреждены два авто – Subaru и Mercedes.

https://www.facebook.com/autopatrolmaidan/videos/380715687030096/

Сам актер инцидент пока не комментировал.

Контекст:

Жонин снимается в украинских и российских проектах. Он сыграл в таких сериалах, как “Пес”, “По законам военного времени”, “Офицерские жены”, “Ведьма”, “Последний янычар” и другие.

Также артист участвует в дубляже – его голосом говорят герои голливудских блокбастеров, европейских фильмов и турецких сериалов.

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