Письмо Л.М. Волкову в вынужденную эмиграцию

Уважаемый Леонид Михайлович!

Вы опубликовали неделю назад сообщение (простите, не сразу прочитал). Оно, напомню, такое.

Леонид Волков: «Сложно меня чем-то впечатлить, но пост Муратова на тему «Венедиктов, отстаивая свои идеалы, вбросил 300 тысяч электронных голосов, чтобы не допустить в Госдуму сталинистов, а вы все не цените!» — это прям круто. Такой vibe 1996 года в 2021-м, поблевал».

Леонид Михайлович, у меня одна просьба: уберите кавычки с моей цитаты. Я этого никогда не говорил. Не дурите читателей.

Просто уберите кавычки.

А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю Ваше неотъемлемое право поблевать.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»

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