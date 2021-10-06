В МЧС раскрыли подробности всероссийской штабной тренировки

Во время проведенной тренировки по гражданской обороне проверены системы оповещения территорий субъектов, проведено обучение населения действиям по сигналу оповещения «Внимание всем!» и отработали вопросы межведомственного взаимодействия при реагировании на чрезвычайные ситуации. Результаты тренировки были подведены на совещании в МЧС России.

«Подводя итоги тренировки, хочу отметить, что все цели достигнуты. Тренировка показала важность и необходимость проведения подобных мероприятий на всех уровнях, а также их значимость в вопросах защиты населения, территорий, материальных и культурных ценностей от угроз и вызовов современности. Эффективное решение задач, стоящих перед системой гражданской обороны не возможна без применения автоматизированных и управляющих информационных систем, разработанные на основе современных информационных технологий», – приводятся слова замминистра МЧС Виктора Яцуценко на сайте ведомства.

Во время штабной тренировки провели масштабные командно-штабные учения по ликвидации «чрезвычайной ситуации» на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне – АО «Газпромнефть – Московский НПЗ», где применили инновационные приемы тушения пожаров на объектах нефтепереработки.

В Крыму в Армянске по замыслу учений на одном из крупнейших предприятий региона в результате нарушения технологического процесса произошло разрушение емкостей с химически опасными веществами, в Самарской области согласно легенде учений на насосно-фильтровальной станции города произошел выброс хлора. Условное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома с последующим возгоранием на практике отработали в Чечне.

Ранее на базе Ногинского спасательного центра МЧС РФ начал свою работу I Всероссийский слет студентов-спасателей и волонтеров в ЧС имени Героя РФ Евгения Зиничева, его завершением стали демонстрационные учения, посвященные Дню гражданской обороны.