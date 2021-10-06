 

НАСА выразило надежду на полет российского космонавта к МКС на Crew Dragon

06.10.2021, 20:57, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНАСА надеется, что космонавт из РФ войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года.

«На прошлой неделе я был в Москве…, мы проделали некоторую работу (в переговорах по обмену экипажами)…, наша цель – чтобы российский космонавт вошел в состав Crew-5», – сообщил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано, передает РИА «Новости».

По его словам, американская сторона представила свой проект соглашения «Роскосмосу», теперь дело за российским ведомством, после чего соглашение должно быть утверждено правительствами двух стран.

Представитель НАСА Кэти Лудерс заявила, что работа с российскими партнерами над «стратегией обмена экипажами» продолжается.

Ранее в среду НАСА объявило, что в состав Crew-5 войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада, имена остальных участников миссии назовут позднее. Полет миссии на МКС запланирован на осень 2022 года.



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