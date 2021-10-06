Новак оценил влияние энергетического кризиса в Европе на интересы России

Текущие высокие цены на газ и энергетический кризис в Европе не отвечают интересам России, рынок нужно как можно быстрее стабилизировать, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента РФ Владимира Путина.

«Для газового рынка такие цены – не совсем хороши. Конечно, компании сейчас зарабатывают, те, кто является поставщиком газа. Но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические, могут закрываться, что уже происходит. Мы это видим в Великобритании, европейских странах. Происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии. При таких ценах, конечно, возникает желание инвестировать и в менее эффективные добычные проекты», – цитирует ТАСС Новака.

«Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать. Мы свои обязательства полностью выполняем – по заявкам, по контрактным обязательствам», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе. По его словам, биржевые цены на газ объективно не отражают реальную ситуацию на рынке, не обошлось без спекулянтов.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.