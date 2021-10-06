Мнение: Поражение США в ледяной войне, ЕС на пороге зимы и зелёный курс России

1. Американцы с завистью глядят на ледокольный флот России и прочие наши технологии освоения Арктики. В отличие от космической гонки, где США то отставали от СССР на несколько лет, то шли ноздря в ноздрю, то обгоняли, в арктической гонке мы опережаем всех соперников с колоссальным отрывом, на преодоление которого у них уйдут по меньшей мере десятилетия:

https://riafan.ru/1530260-analitik-dens-predupredil-ssha-ob-otstavanii-v-osvoenii-arktiki-ot-rossii

Россия может увеличить разрыв в темпах освоения Арктики и природных ресурсов региона из-за политики администрации главы Белого дома Джо Байдена, считает эксперт Томас Дэнс.

Дэнс был членом федеральной Комиссии Соединенных Штатов по исследованию Арктики, которая выступает с рекомендациями по работе различных ведомств в данном регионе. В статье для газеты Hill он отметил, что США покупают у России нефти в два раза больше, чем добывают на Аляске. Там добычу природных ископаемых в настоящее время ведут недостаточно активно, что приводит к серьезным последствиям в области экономического роста, безопасности и рабочих мест, считает Дэнс.

«В то же время освоение ресурсов Арктики Россией осуществляется стремительно и может принести в ближайшие годы огромную выгоду», — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что технологии России по добыче энергоносителей в Арктике быстро развиваются. Кроме того, РФ располагает более чем 50 ледоколами, тогда как у США работоспособными остаются только два таких судна.

«После победы в холодной войне мы теперь проигрываем ледяную», — заключил Дэнс.

2. Игры в экологичных эльфов завели Европу в тупик. Теперь европейцы оказались в положении ветреной зелёной стрекозы, а отнюдь не трудолюбивого запасливого муравья. Между тем – зима близко:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/gaz_sevpotok/

Энергохранилища Евросоюза (ЕС) практически пусты, что сулит союзникам крайне холодную зиму. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист Алексей Коренев. Он также добавил, что в текущих условиях «Газпром» может позволить себе не идти на уступки ЕС и просто ждать, когда страны придут к нему с белым флагом и предложением выгодных для обеих сторон условий.

Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 подала апелляцию на решение немецкого суда об отказе исключить российский газопровод из-под газовой директивы Евросоюза. Таким образом, руководители проекта продолжили спор с европейскими странами. В конце августа Высший земельный суд Дюссельдорфа обязал «Северный поток-2» соблюдать нормы обновленной директивы Евросоюза. В Nord Stream 2, в свою очередь, настаивают, что к дате вступления обновлений директивы в мае 2019 года трубопровод был завершен с экономической точки зрения, поскольку к тому времени компания вложила в проект более миллиарда евро.

Коренев напомнил, что зеленая энергетика, на которую Евросоюз возлагал такие надежды в этом году, показала свою полную несостоятельность. И главная ошибка союзников в том, что они не оставили себе альтернативных вариантов.

«Все жизненно необходимые системы нужно дублировать. Даже в самолете есть вспомогательные системы на случай, если откажут все двигатели. ЕС же понадеялся на зеленую энергетику: ветряки, приливные электростанции, но безветренное лето и ураган в США, сделавший невозможными поставки СПГ, привели к критической ситуации. В итоге в Европе угля осталось буквально на несколько недель, а газа хватит только в случае самой мягкой зимы, которую, конечно, никто не обещал. Тем не менее страны продолжают играть в свои газовые игры, а политики по-прежнему лоббируют интересы каких-то своих группировок, мешая «Газпрому». Но, когда придут холода, политикам придется зашевелиться», — уверен экономист.

3. Россия с милостивой нежностью обращается с нашими западными партнёрами, стараясь не ранить их зелёные чувства. Президент Владимир Путин в очередной раз подтвердил приверженность России зелёному курсу:

https://lenta.ru/news/2021/10/05/climate_rise/

Глава государства подчеркнул, что внедрение зеленых инициатив должно стать основой социально-экономической стратегии России до 2050 года в рамках внутренней политики и исполнения Парижского соглашения по борьбе мирового сообщества с климатической катастрофой.

«Мы должны снижать углеродоемкость промышленности, транспорта. Не нужно действовать слепо, следует выбирать те направления, меры по снижению выбросов в которых дадут совокупно больший экономический эффект. Россия уже впереди планеты всей по уровню утилизации попутного газа в нефтяной промышленности. Происходит перевод на электричество общественного транспорта, на очереди — инвестиции в модернизацию теплоэнергетики», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что у страны колоссальные объемы естественных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением (леса, болота). Для экспериментов с поглощающей способностью экосистем в России запускают карбоновые полигоны.

Президент, отметив важность наращивания объемов выработки в атомной энергетике, также добавил, что Россия сохраняет лидерство в зеленой энергетике: доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает в стране 37 процентов.

И действительно, с нашими природными богатствами и атомными технологиями мы вполне можем позволить себе озеленяющие игры. Процитирую коллегу genby:

https://genby.livejournal.com/927979.html

Чтобы России стать безуглеродной страной, надо снизить выбросы и пересчитать поглощение углерода лесами. Это чисто бумажная работа по пересчету углеродного следа, приведет к тому что именно Россия станет одной из первой крупных безуглеродных стран мира.

Что касается зелёной энергетики, то на огромной территории России есть где строить новые ГЭС, СЭС и ВЭС. В центре Европейской части, где живёт основная часть населения, зелёная энергетика не выгодна по географическим причинам, однако там можно строить атомные электростанции, постепенно превращая Россию во вторую Францию, у которой 70% энергии вырабатывают АЭС. Если, конечно же, будет поставлена такая цель.

Опасность глобального потепления преувеличена – в истории Земли потепления бывали не раз, и они приносили гораздо меньше проблем, чем похолодания. Конкретно России глобальное потепление в целом очень выгодно. При этом, теоретически, ничто не мешает нам проводить те «зелёные» мероприятия, которые будут уменьшать загрязнение окружающей среды и повышать эффективность экономики за счёт снижения энергопотерь.

Проблема заключается в том, что на практике экологическая повестка слишком легко вырождается в зелёную ересь, которая приносит большие убытки и бизнесу, и населению. Европа когда-то тоже начинала с малого, а вот посмотрите, до чего она докатилась сейчас…