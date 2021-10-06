Рак выберет палатку, а Овен – компас: что возьмет на необитаемый остров каждый знак зодиака

Вы когда-нибудь задумывались над тем, какой предмет взяли бы с собой на необитаемый остров? Можно сказать с уверенностью, что представители разных знаков зодиака предпочли бы разные вещи для выживания. Вот что в первую очередь захватил бы с собой каждый из них.

Овен

Вы ничего не боитесь, поэтому необитаемый остров – это просто место для ваших исследований. Поэтому вы возьмете с собой компас, ведь нужно же понимать, где находятся разные стороны света. Ориентирование поможет не только чувствовать себя увереннее, но и точно знать свою локацию (хотя бы в пределах острова).

Телец

Вы являетесь представителем земного знака, который очень любит вкусно поесть. А поскольку на острове не будет достаточного количества посуды, как минимум одну кастрюлю захватить стоит. Так вы в любое время сможете себе приготовить что-то вкусненькое.

Близнецы

Вы являетесь представителем воздушного знака, который любит многофункциональные вещи. Поскольку нет одного универсального предмета, бутылочка спиртного вам не помешает. Благодаря ей вы сможете в любое время немного расслабиться. Плюс и в том, что напитком можно продезинфицировать рану.

Рак

Нет ничего удивительного в том, что Рак привык всегда быть под надежной защитой своего панциря. Кроме того, вы очень привязаны к дому, любите уют и комфорт. Поэтому вам не обойтись без палатки, в которой вы будете себя чувствовать максимально спокойно в любую погоду.

Лев

Вы являетесь представителем огненного знака, который любит оказываться в центре событий. Чтобы, в случае когда вы случайно заблудитесь, ваше спасение стало более театральным и драматичным, вы возьмете с собой сигнальные ракеты. Никто не станет спорить, что это на самом деле феерично.

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Дева

Вы принадлежите к представителям стихии Земли, поэтому являетесь очень практичным человеком. На тот случай, если на острове вам придется жить долго, у вас есть план. Вы возьмете с собой семена овощей и фруктов, посадите их и будете обеспечены едой на довольно продолжительный период.

Весы

Вы понимаете, что для выживания в условиях необитаемого острова нужна стратегия. А поскольку вы являетесь любителем книг, именно книга по выживанию будет отобрана вами в первую очередь. В ней вы найдете информацию о том, как построить шалаш, какие найти растения для пропитания, как отогнать диких животных и пр.

Скорпион

Вы являетесь представителем одного из самых загадочных знаков зодиака, которым покровительствует стихия Воды. Опасаться неожиданностей и быть во всеоружии – это ваша стратегия. Поэтому вы возьмете с собой мачете. Во-первых, так легче пробиться сквозь джунгли, а во-вторых, вы будете уверены, что готовы к опасности за поворотом.

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Стрелец

Вы являетесь представителем огненного знака зодиака, который любит приключения. Поэтому попасть на необитаемый остров – это мечта всей вашей жизни. Вы возьмете с собой лупу, чтобы иметь возможность все рассмотреть. И какой огненный знак без самого огня? Именно его вы сможете добыть при помощи лупы.

Козерог

Вы являетесь очень практичным представителем земного знака. Именно поэтому вы понимаете, что без чистой воды на острове не прожить. Фильтр для воды – это самое главное, что может вам позволить находиться там довольно продолжительное время. Все остальное, что необходимо для жизни, вы найдете или соорудите на месте.

Водолей

Как представитель воздушного знака, который стремится к свободе и всегда мыслит неординарно, вы и сейчас подумаете об инновациях. Именно армейский нож поможет вам изготовить оригинальные предметы, которые максимально облегчат вам быт на необитаемом острове.

Рыбы

Вы являетесь представителем самого романтического водного знака зодиака. Поэтому записывать свои впечатления – это будет главное, что вам необходимо. Поэтому вы возьмете с собой блокнот. А еще вы найдете из чего сделать кисти и краски и обязательно изобразите красивые пейзажи так, как вы это умеете.