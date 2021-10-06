 

Семья затеяла ремонт в доме, но в стене нашла клад в ящике из драгоценных монет и теперь они миллионеры

06.10.2021, 20:38, Разное
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Пара из Кемпера (Франция) смогла получить около 1 млн. евро. Это стало возможным за счет клада, который был найдет в доме. Об этом рассказывает ресурс The Guardian.

Семья решила провести ремонт дома и наняла группу рабочих. В процессе работ в стене здания был найдет ящик из металла. Внутри лежало 239 монет, датируемых годами французской революции.

Владельцы находки решили поправить свое материальное положение и выставили монеты на продажу, 4 штуки они оставили себе на память.

Аукцион состоялся в конце сентября 2021 года. Первый представитель, который был удостоен внимания покупателей – золотой луидор, отчеканенный в 1646 году. Стартовая цена за монету составила 8 тыс. евро. В итоге продать ее удалось за 46 00 евро. Аналогичную сумму собрал лот 1640 года.

Семья решила, что будет честно, если они передадут часть денег рабочим, благодаря которым был найден клад.



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