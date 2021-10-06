 

Эксперты РФ и Белоруссии обсудили противодействие попыткам фальсификации истории войны

06.10.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБелорусские и российские эксперты в преддверии выставки о Нюрнбергском трибунале обсудили попытки фальсификации истории и итогов войны, поделились опытом противодействия различным проявлениям и формам реабилитации нацизма.

В музее истории Великой Отечественной войны в Минске прошел союзный экспертно-медийный семинар «О противодействии попыткам фальсификации истории и итогов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», в нем приняли участие белорусские и российские эксперты. Коллеги общались при помощи видеомоста, передает корреспондент «Минск-Новости».

Эксперты поделились опытом противодействия различным проявлениям и формам реабилитации нацизма, искажению фактов и переписыванию итогов Второй мировой войны. Рассказали о работе по увековечению подвигов советских солдат, сохранению памяти о трагических событиях времен войны на оккупированных территориях, новых выявленных исторических фактах и источниках, научных открытиях последних лет.

По словам модератора встречи, председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, сегодня мир столкнулся с неконтролируемой интерпретацией фактов той страшной войны, пересмотром ее итогов. Он считает, что только совместная работа различных медиа и экспертов позволит донести важную информацию до всех граждан Союзного государства.

Как отметил председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, в Белоруссии депутатским корпусом сделано все возможное, чтобы на законодательном уровне поставить заслон таким попыткам. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон «О недопущении реабилитации нацизма», на контроле – перечень символики и атрибутики, запрещенной в Беларуси в соответствии с законом.

После завершения семинара состоялось открытие временной экспозиции «Нюрнбергский набат. Без срока давности», где представлены более 200 уникальных экспонатов, большинство из которых демонстрируются в Белоруссии впервые. Среди них – подлинные документы и предметы, зарисовки, сделанные в ходе процесса участниками знаменитой группы художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы», реликвии, отражающие чудовищную повседневность нацистских концлагерей.

Работа экспозиции в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны продлится до 7 ноября.

Ранее в Москве начал свою работу первый Всемирный конгресс школьных учителей истории. Его участники, педагоги из разных стран мира, в частности, обсуждают, как в учебниках освещается Вторая мировая война, ее итоги, в том числе и приговор Нюрнбергского трибунала.

Нюрнбергский процеесс – первый и ключевой из серии судебных процессов, проходивших во Дворце юстиции города Нюрнберга после окончания Второй мировой войны. В ходе процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года перед Международным военным трибуналом (МВТ) из восьми судей, представлявших четыре страны Антигитлеровской коалиции, группе бывших руководителей нацистской Германии были предъявлены обвинения в военных преступлениях. Обвинительное заключение, подготовленное командами прокуроров из США, Великобритании, СССР и Франции, содержало четыре пункта: преступления против мира, преступления против человечности, нарушение законов войны (военное преступление) и заговор с целью совершения данных преступных действий.



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