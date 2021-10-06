Названо условие использования «Спутника V» в ЕС

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06.10.2021, 20:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВакцина «Спутник V» должна быть одобрена регулятором, прежде чем ее можно будет применять в Европейском союзе, прокомментировали в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) предложение, сделанное Евросоюзу РФПИ.

В агентстве отметили, что «любой медицинский продукт должен быть одобрен регуляторным органом, прежде чем его можно будет давать жителям ЕС». «Вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит последовательную экспертизу. Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет достаточно данных для подачи заявки на выдачу регистрационного удостоверения», – передает сообщение EMA ТАСС.

Регулятор сообщил, что такая заявка пока не получена.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций сделал предложение ЕС, заключающееся в том, чтобы рассмотреть российскую вакцину против коронавируса «Спутник лайт» в качестве третьей (бустерной) инъекции на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по  вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.



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