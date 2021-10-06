Правительство утвердило правила расчетов на платных трассах

Кабмин РФ утвердил правила расчетов за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения и платным участкам таких дорог, они вступят в силу 1 марта 2022 года.

Согласно правилам, в случае открытого способа взимания платы (оплата происходит либо в конце, либо в начале участка, въезды и выезды не ограничиваются – прим. ВЗГЛЯД) пользователь вне зависимости от фактически пройденного расстояния вносит плату на каждом из пунктов оплаты, расположенных на этой дороге, передает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

При закрытом способе взимания платы водитель оплачивает только пройденное расстояние на выезде с платной дороги по специальному талону, полученному на пункте их выдачи. При утере или отсутствии талона оператор рассчитывает стоимость проезда из максимально возможного расстояния в зависимости от расположения пункта оплаты, через который пользователь осуществляет выезд с платной дороги.

Правила также устанавливают порядок взаимодействия оператора и пользователя. Оператор обязан размещать на информационных табло и на официальном сайте информацию о размере платы, способах и сроках ее внесения, в том числе о размере и порядке получения скидок по оплате проезда, льготах, а также о мере ответственности за неуплату проезда.

Также в случае предоплаты оператор должен уведомлять пользователя о поступлении средств или о необходимости внести дополнительную сумму, в случае, если деньги были перечислены в недостаточном размере.

Пользователю доступны три способа оплаты, такие как оплата на пункте взимания платы на дороге, предоплата в случае регистрации пользователя в информационной системе, а также постоплата на дорогах, оборудованных системой «свободный поток».

На платных трассах пользователь также может внести оплату как до, так и после поездки. Если есть задолженности по оплате проезда, при пополнении лицевого счета в первую очередь погашается задолженность.

Ранее стало известно, что вторую кольцевую дорогу вокруг Петербурга решили сделать платной.