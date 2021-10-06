Мнение: “Сигнал” – правительственная операция

Небезынтересная информация для тех, кто пользуется "самым безопасным мессенжером" – "Сигналом".

Первоначальное финансирование "секретного" мессенджера осуществлялось структурами связанными с ЦРУ, которые передали на разработку проекта несколько миллионов долларов.

Signal – правительственная операция

Signal – приложение для приватного чата, одобренное ведущими мировыми экспертами в области криптографии, – снова в тренде. После интернет-чистки Twitter и Facebook во время MAGA-майдана (за которой последовало объявление Facebook о том, что он собирается передавать правительству данные из своей собственности – WhatsApp), Signal стал самым загружаемым приложением для обмена сообщениями на планете.

Об этом пишет New York Times . Эдвард Сноуден пишет об этом в Твиттере , говоря своим поклонникам, что Сигнал – единственная причина, по которой он может остаться в живых (а не тот факт, что его круглосуточно охраняет российский аппарат безопасности). Черт, даже Илон Маск там рассказывает. люди, чтобы пойти в "Сигнал". Так много людей заливают приложение, что оно дает сбой.

Учитывая, что приложение набирает обороты, я считаю, что сейчас хорошее время для публикации моего периодического объявления о государственных службах : Signal был создан и профинансирован отделением ЦРУ. Да, спин-офф ЦРУ. Сигнал тебе не друг.

Вот холодные неопровержимые факты.

Signal был разработан Open Whisper Systems, некоммерческой корпорацией, управляемой «Мокси Марлинспайком», высоким долговязым криптографом, у которого голова полна дредов, и он любит кататься на серфинге и плавать на своей лодке. Мокси был старым другом теперь изгнанного главного радикального пропагандиста Tor Джейкоба Аппельбаума, и он играл в подобную фальшиво-радикальную игру – хотя ему никогда не удавалось сравниться с природным талантом Джейка и его преданностью искусству мошенничества. Тем не менее, Мокси окутывает себя опасностью и загадочностью и ставит условия репортерам, чтобы они не разглашали никакой его личной информации, даже своего возраста. Он постоянно говорит о своем страхе перед Большим Братом и рассказывает истории о своем досье ФБР .

Итак, насколько велика угроза Мокси для федерального правительства?

Очень большая – после продажи своего стартапа по шифрованию Twitter в 2011 году, Мокси начал сотрудничать с американским аппаратом по смене режима мягкой силы, включая Государственный департамент и Совет управляющих по телерадиовещанию (теперь называемый Агентством США по глобальным СМИ), в разработке технология для борьбы с интернет-цензурой за рубежом. Эти отношения привели к его следующему предприятию: набору финансируемых государством зашифрованных мобильных приложений для чата и голосовой связи. Поприветствуйте Signal.

Если вы посмотрите сегодня сайт Signal, вы найдете всевозможные одобрения знаменитостей – Эдварда Сноудена, Лоры Пойтрас и даже Джека Дорси. Вы также найдете кнопку «пожертвовать», которую, кстати, вам не следует нажимать, потому что в наши дни у Signal есть много денег технических олигархов. Чего вы не найдете, так это раздела «О себе», который объясняет историю происхождения Signal – историю, которая включает несколько миллионов долларов начального капитала и капитала развития от Radio Free Asia, дочернего предприятия ЦРУ, история которого восходит к 1951 году и включает в себя всевозможные странные вещи и откровенное дерьмо, включая его связь в 1970-х с мунизмом, жестким антикоммунистическим корейским культом.

Трудно определить, сколько именно денег Signal получил от правительства США, поскольку Moxie и Open Whisper System не раскрывают источники финансирования Signal . Но если вы подсчитаете информацию, которая была публично обнародована Фондом открытых технологий, каналом Radio Free Asia, финансировавшим Signal, мы узнаем, что компания Мокси получила не менее 3 миллионов долларов за четыре года – с 2013 по 2016 год . Это минимальная сумма, полученный от федералов.

В наши дни три миллиона может показаться не очень большим количеством, особенно потому, что Signal недавно получил огромные вливания денег олигархов владеющих WhatsApp для продолжения своей работы. Но важно знать, что без этих ранних начальных капиталовложений правительства США сегодня не было бы Signal. И это заставляет задуматься: если суперкриптотехнология Signal действительно представляла угрозу для федералов и власти нашей олигархии, зачем федералам финансировать ее создание? И почему Facebook и Google поспешили внедрить свои сверхзащищенные протоколы? Хммммм …

Как видно из того, как был закрыт Парлер, когда наша имперская олигархия хочет отменить приложение, она может сделать это мгновенно и с удвоенной силой. Но Signal живет и процветает, несмотря на то, что является предполагаемой угрозой всемогущим силам наблюдения Соединенных Штатов Америки.

Что такое «Радио Свободная Азия» и Фонд открытых технологий? И зачем правительству США финансировать такие криптотехнологии, как Signal? Вдобавок ко всему, почему Силиконовая долина, построенная на основе коммерческого наблюдения, приняла якобы неразрушимую технологию конфиденциальности Signal?

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Но помимо Signal и его государственных денег меня интересует политика, заложенная в одержимость нашей культуры криптовалютой и технологиями конфиденциальности. Людей явно беспокоит повсеместная слежка, которая нас окружает. Но вместо того, чтобы искать политические решения для слежки, наша культура стала одержима технологическими и технократическими решениями – не только Signal, но и такими приложениями, как Telegram, и поставщиками электронной почты, такими как ProtonMail.

Во всем этом есть ощущение фантастики NRA. Идея заключается в том, что если каждый будет вооружен достаточно мощным крипто-оружием, мы сможем противостоять как корпорациям, так и мощным шпионским агентствам, таким как АНБ. Мы можем выиграть эту войну! Но криптография – это область, обычно предназначенная для ведения войны и шпионажа между могущественными государствами. В этом нет ничего массового. Это арена, где этой «силе народа» суждено потерпеть неудачу .

Возможно, использование Signal и других «безопасных» приложений может защитить вас от местного полицейского управления, если вы покупаете наркотики у вашего местного дилера, то есть если полицейские не забирают ваши телефоны. Но если вы думаете, что можете выиграть гонку вооружений против нашей имперской технологической олигархии, используя приложения, которые запускаются и разрабатываются на собственности, принадлежащей и контролируемой этой самой имперской технологической олигархией … ну, вы знаете ответ на этот вопрос.

PS: Когда я работал над своей книгой, я узнал из запроса FOIA, что мои ранние репортажи о Tor и Signal сразу же привлекли внимание высокопоставленных людей в аппарате по смене режимов в американских странах. В том числе Либби Лю, главы Радио «Свободная Азия». Она была напугана тем, что мое разоблачение миллионов государственных средств, которые текли на «массовые» антиправительственные криптотехнологии, такие как Signal и Tor, отпугнуло сообщество по вопросам конфиденциальности.

К счастью для нее и правительства США, она ошибалась. Ведущих активистов по защите конфиденциальности нашего времени, в том числе людей из Tor, не волновало, что их главным спонсором была старая закулисная операция ЦРУ. Вот что меня потрясло, когда я наткнулся на ее электронную почту. Здесь глава Радио «Свободная Азия» говорил об активистах защиты конфиденциальности, как если бы они все были в кармане правительства. И дело в том, что они были и есть.

(с) Яша Левин

https://yasha.substack.com/p/signal-is-a-government-op – оригинал на английском

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