Журналисты провели акцию под “Укрэксимбанком” с требованием уволить главу правления Мецгера

Митингующие требовали отставки руководства банка и расследования противоправных действий, допущенных главой правления и охраной банка, которые силой изымали технику у журналистов “Схем” (“Радіо Свобода”) и стирали записи.

На акцию принесли плакаты с надписями “UkreximБЫК”, “Мецгер OUT”, “Сотрите Мецгера в ноль” (отсылка к словам главы банка Евгения Мецгера во время резонансного интервью), а также номерами статей Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности и незаконном удерживании.

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/407002557715318

Участие в митинге приняли журналисты, которые пришли на анонсированную пресс-конференцию Мецгера, однако за час до начала ее отменили.

Біля центрального офісу «Укрексімбанку» відбувається акція на підтримку журналістів «Схем», на яких напали співробітники банку під час інтерв’ю pic.twitter.com/6qXLXkhaSe

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 6, 2021

“Когда журналисты подошли к зданию, из окна банка на них упал вазон. Сбросил его кто-то или он выпал сам – неизвестно”, – написала “Украинская правда”. Участники акции не пострадали.

Під Укрексімбанком триває акція на підтримку розслідувачів «Схем» pic.twitter.com/2ekqDxBjoQ

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) October 6, 2021

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/406960214386219

Главред программы “Схемы” Наталья Седлецкая поблагодарила коллег, которые вышли на акцию протеста и освещают тему нападения на журналистов. Она добавила, что “Схемы” продолжают готовить к эфиру расследование, вызвавшее эмоциональную реакцию у Мецгера.

https://www.facebook.com/natalie.sedletska/posts/10159872151697652

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью, дело квалифицировали по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами и извинился перед ними.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что полиция приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд. В прокуратуре Киева 6 октября сообщили, что подготовили двум лицам подозрение по делу о нападении на съемочную группу.

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