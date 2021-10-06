Путин обвинил Еврокомиссию в рекордном увеличении цены на газ. Такое же заявление сделал премьер Венгрии Орбан

Президент РФ считает, что мировая экономика сейчас восстанавливается после коронакризиса. Поэтому спрос на энергоносители увеличивается и цены растут, заявил он.

“Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Поэтому резкие необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам – таким, которые мы сейчас наблюдаем на европейском энергетическом рынке, где в этом году одновременно сложилось несколько неблагоприятных факторов”, – сказал Путин.

Он назвал ошибкой решение Еврокомиссии приостановить долгосрочные контракты на поставку газа и перейти на биржевую торговлю топливом.

“Сегодня стало совершенно очевидным, что эта политика является ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. У потребителей, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и дисбалансу. В результате сейчас цена на газ побила все исторические рекорды: сегодня она уже стремится к $ 2 тыс. за 1 тыс. м³ – это в 10 раз больше средней цены прошлого года”, – отметил Путин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 октября во время визита в Словению также обвинил Еврокомиссию в повышении цен на энергоносители.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

“Газпром” 20 сентября в очередной раз отказался бронировать дополнительную мощность для транзита газа через Украину. После этого цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов взлетела до $918 за 1 тыс. м³.

Группа депутатов Европарламента заявила, что “Газпром” может быть виновен в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, сообщало агентство Bloomberg 20 сентября. В “Газпроме” эти обвинения отвергли.

По данным Reuters, “Газпром”, а также норвежская компания Equinor покрывают 60% всего газового рынка Евросоюза и больше всех выиграли от скачка цен на спотовый газ. По подсчетам агентства, цена на газ в Европе выросла в последнее время на 300%.

Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе обновила исторический максимум. Его биржевая стоимость достигла $1976 за 1 тыс. м³.

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