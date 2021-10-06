ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро 17 россиянам

…по искам о насилии со стороны силовиков.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 500 тысяч евро 17 россиянам, которые подверглись насилию со стороны силовиков с 2007 по 2015 год. Об этом сообщается на сайте суда.

Каждому из заявителей суд назначил компенсацию от 11 до 45 тысяч евро. Суд постановил, что российские власти нарушили статьи Конвенции о защите прав человека о запрете пыток, праве на личную неприкосновенность, справедливом судебном разбирательстве и о праве на частную жизнь.

В период с 2007 по 2015 год силовики задержали и избили восемь россиян в разных регионах страны, сообщается в первой части решения суда. Врачи фиксировали у заявителей ушибы и синяки по всему телу, переломы, ожоги, сотрясение мозга. Пострадавшим отказывали в возбуждении уголовных дел.

Одного из заявителей, Радика Гильмутдинова, задержали в Казани 5 апреля 2011 года по подозрению в участии в преступной группировке и отправили в ИВС. Спустя несколько дней его доставили в ОВД, где пытали и требовали признаться в преступлении.

Полицейские надели Гильмутдинову на запястья наручники, а на голову натянули шапку. Затем голову заклеили скотчем, чтобы он не мог дышать. Также силовики зажимали Гильмутдинова между двух матрасов, перекрыв доступ к воздуху, и пытали его электрошокером.

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Во второй части решения ЕСПЧ говорится о еще девяти случаях насилия в период с 2008 по 2011 год. Воротникова задержали в Москве в апреле 2011 года, на тот момент он бы еще несовершеннолетним. Пострадавший подвергся избиению при задержании и в УВД «Щукино».

По его словам, он отказался сесть в полицейскую машину, за что правоохранники избили его кулаками в живот и по лицу, а также по правой лодыжке. Когда он упал на землю, сотрудники полиции продолжали его избивать, а затем надели на него наручники и бросили в машину. Вызванный в УВД экипаж скорой помощи диагностировал у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и разрыв связок правого голеностопного сустава. В полицейском протоколе было указано, что правоохранителям пришлось применить силу, так как задержанный отказывался садиться в автомобиль.

Ранее ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро родственникам ингушского пчеловода, убитого силовиками в спину в 2010 году. В суде считают, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции (право на жизнь).

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