 

Зеленский не выполнил главное поручение Запада – экс-депутат Рады

06.10.2021, 20:02, Разное
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В эфире программы “60 минут” на телеканале “Россия 1” экс-депутат Государственной Думы, тележурналист Михаил Маркелов заявил, что на Западе не комментируют задержание гражданина Украины Михаила Саакашвили, поскольку сейчас там не до этого. Экс-парламентарий отметил, что в настоящий момент в США обеспокоены возможным дефолтом.

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров считает, что отсутствие реакции Запада на столь громкое событие говорит потере интереса к используемым инструментам. По его словам, США никогда не считали Украину долгосрочным активом. Мол, Вашингтон лишь хотел использовать страну, чтобы реализовать свои геополитические цели.

Также Килинкаров рассказал, что Владимир Зеленский не выполнил главное требование Запада. По словам экс-депутата, политик должен был развязать полномасштабную войну с Россией. Президент Украины до сих пор не принял такое решение, поскольку понимает его последствия, объяснил бывший парламентарий.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на Украине заинтересовались доходами Владимира Зеленского. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внимательно изучит декларацию главы государства. Из-за расследования международных журналистов возникло множество вопросов к украинскому лидеру.



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