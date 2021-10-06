 

Назначен и.о. ректора МГТУ Баумана

06.10.2021, 19:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИсполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана назначили Михаила Гордина, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

«Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана назначен Михаил Валерьевич Гордин», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Гордин вступит в полномочия 7 октября.

Гордин сам является выпускником МГТУ имени Баумана, он начал трудиться в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН.

Занимал должность директора департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющего директора компании. Также был членом правления ООО «СИБУР».

Перед назначением в должность и.о. ректора трудился в должности гендиректора ФГУП «ЦИАМ имени Баранова».



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