Назначен и.о. ректора МГТУ Баумана
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Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана назначили Михаила Гордина, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.
«Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Баумана назначен Михаил Валерьевич Гордин», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Гордин вступит в полномочия 7 октября.
Гордин сам является выпускником МГТУ имени Баумана, он начал трудиться в качестве научного сотрудника в Институте системного анализа РАН.
Занимал должность директора департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, управляющего директора компании. Также был членом правления ООО «СИБУР».
Перед назначением в должность и.о. ректора трудился в должности гендиректора ФГУП «ЦИАМ имени Баранова».
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