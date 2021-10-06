 

Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе

06.10.2021, 19:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБиржевые цены на газ объективно не отражает реальную ситуацию на рынке, не обошлось без спекулянтов, сообщил на совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина вице-премьер РФ Александр Новак.

«Факторы, которые сложились, они, конечно, не повлияли бы на такой рост цен без спекулятивных подходов», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Новака, началом роста цен на газ стало жаркое лето в Латинской Америке, когда СПГ из США переориентировался на этот рынок. Это повлияло на образование дефицита сжиженного газа на рынке Европы и Азии. Он подчеркнул, что в Европе нехватка запасов в ПХГ составляет сейчас примерно 25 млрд кубометров, по сравнению с прошлой зимой.

«Все это, конечно, серьезные факторы, но я бы сказал, что спекулятивные факторы тоже очень сильно сегодня разгоняют цены. И здесь, скорее всего, не обойтись без расследования биржевых игроков, потому что текущая цена – она объективно не отражает текущую ситуацию», – отметил Новак.

Он также добавил, что газовый рынок необходимо быстрее стабилизировать.

«В целом для газового рынка, наверное, это не совсем хорошо – такие цены. … Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать», – сказал он.

«Компании сейчас зарабатывают, кто является поставщиком газа, но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические предприятия, могут закрываться, что уже происходит, и мы это видим в той же Великобритании, в европейских других странах происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах, но и, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты», – подчеркнул Новак.

В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.

В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.



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