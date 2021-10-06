Мишустин встретился с участниками финала чемпионата по программированию

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06.10.2021, 19:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с членами российских команд-участниц финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC) заявил, что правительство очень заинтересовано в профессиональной самореализации российских программистов, эти знания и умения будут очень нужны стране.

«Конечно, ваши знания и умения будут очень нужны стране. Не только в бизнесе. Правительство очень заинтересовано создать все условия для профессиональной самореализации. И вы сможете внести огромный вклад в повышение, в том числе, конкурентоспособности российских IT-продуктов, решений и услуг», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Мишустина, в современном мире практически невозможно обходиться без цифровых технологий, в том числе и на государственной службе.

«Мы понимаем, что для соответствия современным требованиям, в первую очередь, требованиям граждан, нужен совершенно новый формат управления, новая система управления. Многое в этом направлении уже сделано», – сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Москва стала IT-столицей мира после запуска финала Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC, который проходил с 1 по 6 октября.



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