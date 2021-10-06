Мнение: Цена на газ в Европе достигла 1900 долларов за 1000 кубометров

Только недавно отмечали исторический рекорд с пробитием 1000 долларов за 1000 кубометров газа, а уже сегодня в Голландии цена на газ пробила отметку в 1900 долларов (как собственно и в Британии), достигнув 1936 долларов за 1000 кубометров.

Такими темпами и 2000 долларов могут оказаться не пределом. Рост цены за сутки составил более 40%.

5 стран ЕС потребовали провести расследование аномального роста цены на газ, который опроверг все предшествующие прогнозы экспертов. Велико желание пристегнуть к этой истории Россию, но РФ как раз настаивала на том, чтобы поскорее запустить "Северный Поток-2", что безусловно сказалось бы на ценообразовании в Европе. Но так как "Северный Поток-2" пока что в технической стадии, а сверхконтрактов "Газпром" ничего не поставляют, то причины кроются именно в структуре европейского энергетического рынка, который в преддверии зимы впал в истероидное состояние, решив по упоротости обойти прошлогоднюю клоунаду с отрицательными ценами на нефть.

Даже интересно, где все это остановится.

PS. РФ, пользуясь этой ситуацией в Европе, сейчас стремится заключить долгосрочные контракты на поставку газа по существенно более низким ценам, чтобы когда кризис минует, остаться с гарантированным пакетом договоров на поставку газа в Европу в обход Украины. Сейчас решаются вопросы по Сербии и Хорватии, а там и Болгария на подходе. Договора на 10 лет обеспечат гарантированную работу южной трубы до начала 30х годов. Украина же остается перед сомнительным выбором – либо покупать газ по европейским ценам в Европе (де-факто, тот же российский), либо у России, где ей конечно цену, которую платят Белоруссия или Венгрия, никто не предложит.

—