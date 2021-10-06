Не плачь, Димон — счастье близко! – Личное мнение

Любой приставучий бывший моментально испаряется из твоей жизни, как только у него появляется новое чувство. Проверено — факт.

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков наконец-то заплакал, потому что ему стало страшно и гордо — от восторга, короче:



Фото: Соцсети

Кроме восторга, страха и гордости, тут, как мне кажется, есть и нечто большее — как минимум, большая симпатия Дмитрия к Пересильдихе.

Да и сама космонавт-актриса ставит сердечки под постами Исхакова. Дим, говорит, сердечко!



Фото: Соцсети

По-моему, идеальная пара. Он — творческий. Она — приземлённая (надеюсь, с посадкой пройдёт всё штатно). Возраста они одного — ему 43, ей около этого. Дмитрий очень ухоженный. Юлия — страдала долгие годы, грамотный уход ей бы не повредил.

Ну, а то, что в космический проект Первого канала позвали Исхакова, нет ничего, в общем-то, удивительного. Чем больше денег ведь вбухаешь, тем качественнее выйдет конечный продукт, верно?

Я знаю похожую пару: Ритка Симоньян с Кеосаяном. Служебный роман перерос в семью. Теперь оба сидят на государственных деньгах. Довольны, жуть. И друг другом, и творчеством. Кино снимают.

Заметила странную вещь: хорошие люди притягиваются. Напишешь про одного. Напишешь на совершенную другую тему про другого. А потом — бац!– они вместе уже что-то делают.

Вот и Пересильд с Исхаковым, как оказалось, задействованы в одном проекте. По-моему, это — судьба.

Как вам парочка?

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