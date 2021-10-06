 

В Верховной Раде планируют усилить карантин. Невакцинированных депутатов и журналистов могут не пустить в здание парламента

06.10.2021, 19:34, Новости дня
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Постановление предусматривает ограничения для народных депутатов, журналистов и других посетителей, которые не привились от коронавируса.

Документ предусматривает, что в Раду смогут попасть только со справкой о прививке одной или двумя дозами вакцины от COVID, отрицательным ПЦР-тестом (действует 72 часа), отрицательным тестом на антиген к коронавирусу (действует 48 часов) или справкой о выздоровлении от COVID-19.

Постановление зарегистрируют до конца недели и рассмотрят в ближайшее время согласно регламенту, добавил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,5 тыс. человек. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины против коронавируса получило более 7,3 млн украинцев, около 5,88 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы. Всего сделано 13,18 млн прививок.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Власти Киева в преддверии возможного ухудшения ситуации с коронавирусом разрабатывают алгоритм ужесточения карантина, говорил мэр столицы Виталий Кличко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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