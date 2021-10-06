“Мы в ожидании”, “Вот это новость”. Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление

Артистка позирует в кадре в светлых укороченных брюках, лифе и коричневой распахнутой рубашке с мелким принтом. В руках певица держит маленькую черную сумку.

“Перезагрузка перед важным творческим этапом. Совсем скоро новый альбом. Готовы?” – подписала она фото.

“Интрига… Когда же новый альбом? В ноябре?” – озадачились фолловеры.

“Вот это новость. Ждем с нетерпением”, – прокомментировали публикацию пользователи сети.

“Мы в ожидании прекрасного этой осенью”, – отреагировали на вопрос певицы поклонники.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

5 октября певица сообщила, что отправилась на отдых в Дубай (ОАЭ).

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