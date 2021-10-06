Мнение: Трогать или переделывать



Трансгендер до и после

Опять блестящий текст от Александра Силаева. Причем логически он настолько безупречен, что никакая “прогрессивная общественность” с ним спорить никогда не станет; она просто сделает вид… что его нет. Вообще идеологические споры – они именно такие: в любой идеологии есть очевидные для простого здравого смысла “дыры”, оспаривать которые просто невозможно, не выставляя себя дураком. Поэтому на темы таких дыр не спорят – их стараются просто не упоминать вовсе, а всем, кто пытается нарушить запрет – затыкают рот тем или иным способом. Бан в Фейсбуке – это еще гуманный способ… Объявить “иноагентом”, привлечь по статье “клевета на строй”, облить бензином и поджечь – такие методы “идеологической полемики” определенно пожестче, и нам ли не знать – у нас вся история такая.

Но ладно, это я отвлекся; насладимся прекрасным текстом Силаева:

“Идеология может выдавать себя за науку, гуманизм, здравый смысл, но обычно всегда торчит противоречиями наружу.

Возьмем вопросы педофилии и трансгендерности, как на это смотрится в метрополии. Педофилией как преступлением согласно УК, напомним, в нынешней цивилизации считается отнюдь не «изнасилование ребенка», но любой секс с несовершеннолетним, даже с его согласия и к его удовольствию. Считается – в 15 лет существо не может принимать столь ответственных решений, хочет ли оно секса на самом деле.

Но параллельно считается (в метрополии, уточним, остальные тут подтянутся), что если то же существо хочет сменить пол, оно достаточно взрослое, ответственное, все поняло про себя, созрело. Риторический вопрос, какое решение тут серьезнее и необратимее. Но на прогрессивных скрижалях писано, как писано. Потрогать подростка с его согласия – тягчайшее преступление, переделать его на хрен – достижение. Логично или все запретить, или все разрешить, или запретить только №2 как более опасную штуку, но не криминализация №1, и всемерное одобрение №2.

Возьмем вопросы гендера и сексуальной ориентации. Прогрессивно первое считать как бы социальным конструктом, а второе как бы врожденной вещью. То есть девочка ты или мальчик – сам решишь или общество тебя научит, но вот кого ты хочешь – у тебя написано в генах в момент рождения. Очевидно, что правда тут только с краю – или все конструкты (и тогда возможна «пропаганда гомосексуализма»), или все врожденно (и тогда невозможно выбирать пол по желанию). Видимо, возможна еще ситуация №3, когда более фундаментальная вещь (пол) дана по рождению, а менее фундаментальной (ориентация) мы учимся в процессе жизни. Но ситуация №4 – врожденная ориентация, но свободный пол – исключена. Мейнстрим, настаивающий на этом, снова безумен.

Там еще куча подобных казусов. В вопросах о том, какие вещества нам нельзя, а какие можно и строго нужно. В вопросах, какая у детей и подростков ответственность и вменяемость. В вопросах, где, кому и на что положено оскорбляться.

Есть надежда, что лет через 50-100 это будет сборник логических казусов вроде того, как сейчас можно почитать про «дикие обычаи средневековья».

Если Средневековье не победит” (А.СИЛАЕВ).