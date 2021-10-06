 

Зеленский попал в антирейтинг политиков-лжецов

06.10.2021, 19:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Аналитическая платформа VoxUkraine представила антирейтинг украинских политиков-лжецов. В список вошел Владимир Зеленский. Эксперты проанализировали 51 цитату президента Украины и пришли к выводу: 45,1% сказанного политиком – неправда, 17,6% – не соответствует действительности, 21,6% – манипуляция, 15,7% – преувеличение.

В качестве примера авторы антирейтинга привели слова Зеленского о начале восстановления на Украине профессионально-технического образования, которое, как он отмечал, разрушалось на протяжении 20 лет. Аналитики же заметили: реформы в этой области начал принимать еще Петр Порошенко.

Стоит отметить, что VoxUkraine позиционирует себя как финансово независимую организацию, которая была создана после Евромайдана работающими на Украине экономистами и юристами. Специалисты подчеркивают, что не сотрудничают с украинскими политическими партиями или какими-либо движениями, не связаны с бизнесменами и чиновниками.

Ранее “Дни.ру” писали о “черной метке” Владимиру Зеленскому от коллективного Запада. По словам политолога Андрея Золотарева, упоминание украинского лидера в “досье Пандоры” – это предупреждение украинскому лидеру, который совершил очень много грехов с точки зрения его западных партнеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.10 / Ученые: Длинные ноги могут указывать на высокий уровень интеллекта

17.12 / Мнение: Вернутся ли империи?

03.06 / Эксперты: праймериз выгодно отличают “ЕР” от других партий

01.08 / Два ножа в спину! – Личное мнение

31.01 / Свинство – Личное мнение

03.03 / В Мордовии стартовал кадровый проект по поиску руководителей

29.06 / Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые появились на публике после объявления о беременности актрисы

01.07 / Яркая обувь – тренд летнего сезона: как расписать кеды своими руками, примеры дизайна

16.07 / «Думала, деньгами привлеку внимание»: Нюша призналась, что в школьные годы врала о состоятельной жизни своей семьи

02.07 / Мнение: Все правильно!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика