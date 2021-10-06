“Тьма, недоверие, страх, я изгоняю вас”: начинаем октябрь с мощного ритуала для защиты от негативной энергии этого месяца

Благодаря этому мощному ритуалу в начале октября вы призовете в свою жизнь положительную энергию, создадите эффективный щит от негатива. И тогда плохие мысли просто на просто исчезнут из вашей жизни.

Весь октябрь духовно связан со смертью, потому что считается, что это время года, когда слаба завеса между мирами живых и мертвых.

Конечно, этот месяц не только смерть. С другой стороны, это просто период изменений – как в природе, так и в вашей личной жизни. Имея это в виду, вы можете принять меры в октябре, чтобы защитить свой дом и свою жизнь от негатива и привнеся позитивные изменения.

Так что, даже если вы не думаете, что в октябре у вас будет особое духовное настроение, стоит потратить время на то, чтобы ритуал стал частью вашего ежемесячного распорядка. Это может только помочь вам принять и приспособиться к регулярным ежегодным изменениям. Вы можете выполнять этот ритуал для регулярной очистки в одно и то же число каждый месяц.

Что нужно

Вам понадобятся:

благовония (например, это может быть сандал или шалфей); курильница; спички и зажигалка; миска с водой; 1 чайная ложка соли.

Что делать и говорить во время ритуала

Скажите: «Негативная энергия, тьма, недоверие, страх, я изгоняю вас. Силой своей воли я посылаю вас из этого места». Носите ладан по дому против часовой стрелки. Войдите в каждую комнату. Там же сделайте круг против часовой стрелки, размахивая ладаном по углам свободной рукой и проходя мимо большой мебели. Визуализируйте негатив в виде тумана, рассеивающегося по мере того, как в нем кружатся благовония. Если хотите, повторяйте слова, перемещаясь по дому.

Когда вы доберетесь до отправной точки, отложите курильницу для благовоний. Сбрызните водой. Далее размешайте ее в миске пальцем, Скажите: «Безопасность, счастье, здоровье и изобилие, я приглашаю вас сюда. Наполните этот дом своими многочисленными благословениями. Храните и защищайте нас».

Пронесите по дому миску с соленой водой по часовой стрелке. Окуните пальцы в жидкость и проведите ими по воздуху, перемещаясь по комнате. Если хотите, повторяйте слова, перемещаясь по дому. Когда вы доберетесь до отправной точки, с которой вы начинали проводить обряд, поставьте миску с водой и скажите: «Все кончено».

Заключение

В нашей статье мы рассмотрели очень мощный ритуал для защиты от негативной энергии этого месяца. Как видите, повторить его сможет каждый человек. Особых навыков для этого не требуется. Но эффект после проведенного ритуала вы обязательно оцените.