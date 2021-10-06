«Принял, но не слишком тепло» — Le Monde o встрече Макрона с Блинкеном после кризиса подлодок

Президент Франции Эммануэль Макрон принял у себя госсекретаря США Энтони Блинкена, хотя эта встреча не была запланирована в ходе визита главы американского МИД в Париж, пишет Le Monde. Как пояснили в Елисейском дворце, переговоры Макрона с Блинкеном призваны помочь восстановить доверие между двумя странами после недавнего «кризиса подлодок». Тем не менее на этот раз главу американской дипломатии во Франции приняли не так тепло, как раньше, отмечает издание.



Reuters

После «кризиса подлодок», разразившегося в середине сентября, «воссоединение» Парижа и Вашингтона было сдержанным, отмечает Le Monde. 5 октября Эммануэль Макрон принял в Париже госсекретаря США Энтони Блинкена в рабочей, но не слишком эмоциональной обстановке, с целью подготовки «конкретных решений», призванных закрепить примирение, о которых президенты Франции и США объявят в конце октября, передаёт газета.

По словам Елисейского дворца, «долгий разговор тет-а-тет», которого изначально не было в повестке дня, должен «помочь восстановить доверие между Францией и Соединёнными Штатами». Две союзные страны «продолжают координировать свою работу по вопросам, представляющим общий интерес, будь то сотрудничество между ЕС и НАТО, операция «Сахель» или Индийско-Тихоокеанский регион».

По словам высокопоставленного американского чиновника, который приветствовал «позитивные» и «продуктивные» переговоры, существует «согласие [с идеей о том, что] теперь есть возможность [углубить] и укрепить координацию» Франции и США. «Но предстоит проделать большую трудную работу по определению конкретных решений», которые будут представлены двум президентам в рамках подготовки к их запланированной встрече в конце октября в Европе, пояснил он.

По словам того же высокопоставленного американского чиновника, атмосфера в ходе встречи была «серьёзной», и разговор не касался французских упрёков в адрес американо-британско-австралийского союза AUKUS, как во время переговоров между Энтони Блинкеном и его коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в конце сентября в Нью-Йорке.

Тем не менее на этот раз в Париже Блинкена встретили не так тепло, как раньше, отмечает газета. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, хоть и долго совещался со своим коллегой один на один перед официальной встречей, но старался поменьше появляться в его обществе на публике. Совместной пресс-конференции запланировано не было.

Как напоминает издание, в июне французский министр иностранных дел тепло приветствовал «возвращение домой» прекрасно говорящего по-французски Энтони Блинкена, который прожил в Париже все свои подростковые годы и считает Францию своей «второй родиной». Однако с середины сентября тон сменился: после потери Францией контракта на поставку подлодок Австралии Жан-Ив Ле Дриан осудил американский «удар в спину», достойный «позорных» методов Трампа.

Чтобы показать, что Франция не одинока, министр в понедельник провёл переговоры со своими коллегами из Германии, Испании, Польши и с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, а во вторник должен был встретиться с главами МИД Италии и Нидерландов. «Этот кризис ставит под угрозу интересы всех европейцев в отношении функционирования наших альянсов и присутствия европейцев в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчёркивает источник во французской дипломатии.

Один европейский источник, со своей стороны, выразил надежду, что в итоге кризис будет иметь позитивное значение, позволив «прояснить» между двумя берегами Атлантики вопрос об амбициозном проекте европейской обороны помимо НАТО, предложенном Эммануэлем Макроном. Последний также хочет, чтобы Франция была признана «индо-тихоокеанской державой», однако рамки этого признания ещё предстоит определить, замечает газета.