Сенатор Селезнев скончался от коронавируса

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер на 63-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

«К сожалению, это так, Олег Викторович скончался», – сообщил Тимченко РИА «Новости».

Олег Селезнев родился 22 июля 1959 года. В 1980 году он окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи (офицер с высшим военно-специальным образованием – инженер по эксплуатации средств радиосвязи).

До 2009 года он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю, в 2009 году возглавил УФСБ по Адыгее. В 2017 году наделен полномочиями члена Совета Федерации от исполнительных органов власти Адыгеи, где вошел в комитет Совфеда по международным делам.

В 1987 году был награжден орденом Красной Звезды, в 1999 году – орденом «За военные заслуги».