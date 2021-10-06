Сенатор Селезнев скончался от коронавируса

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06.10.2021, 18:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСенатор от Адыгеи Олег Селезнев умер на 63-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщил руководитель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

«К сожалению, это так, Олег Викторович скончался», – сообщил Тимченко РИА «Новости».

Олег Селезнев родился 22 июля 1959 года. В 1980 году он окончил Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи (офицер с высшим военно-специальным образованием – инженер по эксплуатации средств радиосвязи).

До 2009 года он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю, в 2009 году возглавил УФСБ по Адыгее. В 2017 году наделен полномочиями члена Совета Федерации от исполнительных органов власти Адыгеи, где вошел в комитет Совфеда по международным делам.

В 1987 году был награжден орденом Красной Звезды, в 1999 году – орденом «За военные заслуги».



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