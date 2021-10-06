Российские артисты взяли бронзу на Международном фестивале циркового искусства

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06.10.2021, 18:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАртисты Росгосцирка завоевали «Бронзовых львов» в ходе Международного фестиваля циркового искусства в Китае, сообщили в пресс-службе организации.

Номер «Шар на канате» под руководством Юрия Краснова и аттракцион «Дикий мир» дрессировщицы Людмилы Сурковой были удостоены этих почетных наград, передает РИА «Новости».

«Члены жюри престижного фестиваля высоко оценили работу артистов Росгосцирка, они мастера своего дела и по-настоящему достойны этих наград. Коллектив компании поздравляет лауреатов, гордится ими и желает дальнейших побед», – сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.

Фестиваль в Учао (Китай) принимает лучших в мире гимнастов, дрессировщиков и жонглеров с конца 80-х годов, он считается одним из самых престижных в цирковой индустрии. В 2021 году он проходил в режимах как офлайн так и онлайн.

Участники присылали видео выступлений для экспертной оценки. Жюри определило троих участников для награды «Золотой лев» и выбрало обладателей пяти серебряных и семи бронзовых наград.



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