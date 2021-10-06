Эксперт назвал вероятную причину высылки российских дипломатов из Брюсселя

Сотрудники постпредства РФ при НАТО не имеют даже доступа в штаб-квартиру альянса и поэтому вряд ли могут вести разведдеятельность. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Так он отреагировал на решение руководства НАТО выдворить половину постпредства РФ за «враждебную деятельность».

«Уровень отношений с альянсом сейчас практически минимальный. Заседания совета РФ – НАТО не проводятся, посла там нет. Аккредитация есть только у исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при НАТО Юрия Горлача и временного поверенного. Мне трудно понять, чем вообще занимаются наши ребята, которые сидят в Брюсселе», – говорит Евгений Бужинский генерал-лейтенант запаса, член экспертно-консультационного совета при ПИР-Центре, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России.

В среду стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». А еще две позиции будут сокращены. Как пишет в Twitter редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс, это реакция НАТО в том числе на «убийства и шпионаж».

Бужинский отверг предположения о том, что причиной для сокращения миссии могли стать обвинения в шпионаже. «Сотрудники постпредства не имеют доступа в штаб-квартиру НАТО. Возможно, у них есть какие-то неформальные контакты, но сейчас в Брюсселе настолько жестко отслеживается деятельность остатков российской миссии, что вести какую-то разведывательную деятельность крайне затруднительно», – уверен генерал.

Собеседник назвал произошедшее очередным демонстративным шагом. «Это реакция на наши постоянные отказы проводить совет РФ – НАТО. Смысла в этих заседаниях нет, потому что все предыдущие начинались и заканчивались обсуждением Украины. Уже неинтересно вновь и вновь излагать там нашу политику по Донбассу и тем более по Крыму», – отметил Бужинский.

Добавим, что в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в ходе генассамблеи ООН в Нью-Йорке предложил восстановить формат «Россия – НАТО». Лавров, со своей стороны, предложил сперва достичь договоренностей по конкретным вопросам. Глава МИДа счел это важным, чтобы все «опять не слилось к безрезультатным разговорам на долгие годы, при этом западные партнеры стали бы все время обвинять нас в страшных грехах публично», – цитирует РИА «Новости» сенатора Григория Карасина, который присутствовал на этих переговорах.