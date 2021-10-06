Мнение: Ракову задержали

Мошенницу Ракову из "Сбера", которая пыталась уехать из страны, правоохранительные органы задержали. Сейчас она находится в ГУМВД по Москве. С ней проводятся следственные действия (пока что сумма ущерба составляет от 50 до 200 млн. рублей – 50 уже точно, еще 150 проверяют).

Ракова сама сдалась следствию, после того, как ее объявили в розыск, а полиция арестовала ее мужа, который проходит по делу о фиктивном трудоустройстве 12 человек."Фонда новых форм развития образования".

Хорошо, что ее смогли задержать на территории РФ. А то потом бы начались запросы на экстрадицию, привлечение Интерпола и прочее. Также ведутся следственные действия в отношении других сотрудников "Сбера" причастных к мошенничеству с деньгами на образование.

"Сбер" уже уволил Ракову. С 4 октября она официально там не работает. Но осадочек. как говорится, остался.

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