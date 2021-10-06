Вакцинированные и переболевшие COVID-19 тоже должны носить маски – Минздрав Украины

“Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса. Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, чтобы обезопасить не только окружение, но и себя”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что “маски защищают здоровых людей от инфицированных”.

Кроме того, в Украине существует высокая вероятность заразиться коронавирусом, а вакцинация вместе с масками уменьшает этот риск и максимизирует защиту от новых штаммов, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1963510897145339

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,5 тыс. человек.

С начала прививочной кампании одну дозу вакцины против коронавируса получило более 7,3 млн украинцев, около 5,88 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы. Всего сделано 13,18 млн прививок.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

—