 

Вакцинированные и переболевшие COVID-19 тоже должны носить маски – Минздрав Украины

06.10.2021, 18:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусной болезнью и предотвратить передачу вируса. Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, чтобы обезопасить не только окружение, но и себя”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что “маски защищают здоровых людей от инфицированных”.

Кроме того, в Украине существует высокая вероятность заразиться коронавирусом, а вакцинация вместе с масками уменьшает этот риск и максимизирует защиту от новых штаммов, добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1963510897145339

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 октября в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 57,5 тыс. человек.

С начала прививочной кампании одну дозу вакцины против коронавируса получило более 7,3 млн украинцев, около 5,88 млн – полностью иммунизированы и получили две дозы. Всего сделано 13,18 млн прививок.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.10 / Суд в Луганской области приговорил к тюремному заключению экс-боевика “ЛНР”, который в августе сдался украинским военным

24.11 / ОДК заменила украинский двигатель для фрегата проекта 22350

10.05 / Разработано устройство для «стирания» памяти

17.04 / Макрон решил провести переговоры с Путиным

25.06 / Судья в Приморье ушла в отставку после конфликта с прокурором

21.04 / Полиция оценила количество участников митинга в Москве в 6 тыс. человек. Соратники Навального призвали умножать на 10

29.07 / Во Франции зафиксировали рост сексуального насилия

10.07 / Суд арестовал Фургала

22.04 / Путин заявил Лукашенко о намерении обсудить «острые вопросы»

24.06 / Создатель антивируса McAfee найден мертвым в испанской тюрьме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика