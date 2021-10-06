 

“Чтобы принесла пользу, а не просто лежала на полке”. Беленюк планирует продать золотую медаль Олимпийских игр

06.10.2021, 18:44, Новости дня
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“Она – честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины! Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке”, – написал Беленюк.

По его словам, он хочет провести аукцион, а все вырученные от продажи медали деньги передать в качестве помощи больным детям.

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Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020. Украинские спортсмены завоевали одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых наград. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Беленюк с 2000 года занимается греко-римской борьбой. Он чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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