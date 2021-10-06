 

Нардепы Столар и Фельдман отправят в Африку львенка, спасенного из ресторана

06.10.2021, 18:44, Новости дня
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“Он его выкупил в одном из ресторанов Прикарпатья. Вадим был возмущен ситуацией, но пообещал владельцам ресторана не называть их публично, если дадут слово прекратить такое издевательство над животными, а если нет – с ними уже будут разбираться соответствующие правоохранительные органы. Львенка вернут в Африку – отправят на реабилитацию в ЮАР в рамках сотрудничества “Фельдман Экопарк”, WOFARR и южноафриканской зоозащитной организации Warriors of wildlife”, – написал Фельдман.

Он добавил, что эти организации совместно уже отправляли для реабилитации и проживания в условиях, максимально приближенных к естественным, две группы львов – пять в прошлом году и восемь в этом.

“Это серьезная проблема – в Украине в различных зверинцах в ненадлежащих условиях содержится немало львов, и лучший выход из ситуации – отправлять их на родину. Спасибо Вадиму Столару за то, что он подключился к решению этой проблемы – это можно сделать только вместе, объединив усилия зоозащитников разных стран и всех заинтересованных сторон”, – заявил нардеп.

https://www.facebook.com/pochta.feldman/posts/6835742453106350

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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