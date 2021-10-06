Мнение: Штраф для России имени Греты

Европа, как известно, готовится вводить “углеродный налог”; это могло бы считаться ее внутренним делом (в конце концов, каждый у себя дома бесится как хочет) – но тут изюминка в том, что облагать им они собираются ВСЕХ, в том числе – и наши российские предприятия. Там большой перечень – чуть не все заводы и комбинаты по производству стали, цветных металлов, цемента, деревообработки и т.п. Словом – всё, что как бы, по их новым методичкам, оставляет “углеродный след”. Еще проще говоря – любое производство, в ходе которого имеет место СЖИГАНИЕ. Неважно чего – нефти, мазута, угля, газа, дерева. Ведь в процессе сгорания, как мы (не все) помним из уроков химии, выделяется углекислый газ, т.е. – тот самый жуткий “карбон”, а он с недавних пор – новый Антихрист, девочка Грета его очень не любит.

Если посмотреть правде в глаза – ЕС решил нас перевоспитывать. Как бы Европа – это строгая дуэнья, а мы – дворовые лоботрясы и хулиганы. Нам поэтому рассказывают, как теперь вести себя правильно, а как – ни в коем случае нельзя. Ай-яй-яй! И готовят соответствующее “ата-та”: будете своевольничать – обложим налогом. В пользу кого? В пользу ЕС, естественно.

В принципе – вообще ВСЁ, что производится у нас в России, должно быть обложено таким налогом, даже если кто-то особо хитренький переведет все свое производство на электричество. Это его не спасет ни разу: он ведь подключится к городской электростанции, а там электричество известно как производится – у нас все ТЭЦ или на угле, или на мазуте, или на газе. Шах и мат. Может быть еще, конечно, АЭС – но атом ЕС тоже не любит. “ЕС не любит АЭС” – вот и стишок получился. Словом, от налога не скрыться.

Весело получается. На мой босяцкий вкус, всё это – чистой воды грабёж. Весь промышленный экспорт из России обложат за здорово живешь, чтобы не терять рынок, нашим экспортерам придется примерно на сумму углеродного налога снижать свои отпускные цены. По сути, этот налог является ШТРАФОМ: ЕС наказывает нас “за сжигание”… а штраф просто положит себе в карман. На постоянной основе, что уж совсем круто.

По-моему, это называется сверхнаглость. Россия в ЕС не входит, никакого права нас “штрафовать” у них нет. Вот тут бы, по-хорошему, надо было бы ответить несимметрично – например, остановить поставки газа Европе. Совсем. Поставив условием – отмену “углеродного налога” как дискриминационного.

Нет, я понимаю, что РФ никогда ничего подобного не сделает – поскольку правящая ОПГ далеко не суверенна и вообще о ее самостоятельности смешно даже говорить. Но помечтать-то можно…