«Так кому же выгодно устранить Илью?»

Мать основателя Group-IB Сачкова написала письмо Путину.

Людмила Сачкова, мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, которого арестовали несколько дней назад по обвинению в госизмене, обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Копию письмо опубликовал Forbes.

Людмила Сачкова заявила, что хочет знать, в чем именно заключается измена Родине ее сыном.

«При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как «враги народа». История повторяется? Никто же не узнает, в чем конкретно обвиняют Сачкова Илью Константиновича, справедливы ли эти обвинения или он просто кому-то очень мешал. То, что он мешал преступникам, хакерам, — это точно. Так кому же выгодно устранить Илью?», — говорится в письме.

Она отметила, что Сачков, по ее мнению, — пример для молодежи, он много сделал для Родины и всего добился сам. Людмила Сачкова назвала сына верующим человеком и истинным патриотом, который гордится историей своей страны и вместе с друзьями восстанавливает заброшенные солдатские могилы.

«Я уверена, что теперь многие задумаются об отъезде из страны. И опять «потекут мозги» за границу, а здесь останутся блогеры, бездарные певцы и прочие «Шариковы», — написано в письме.

Мать Сачкова попросила честно разобраться в этом деле и освободить Илью.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца основателя Group-IB Илью Сачкова. Он стал фигурантом дела о госизмене (ст. 275 УК) в штаб-квартире его компании прошли обыски.

35-летний предприниматель Илья Сачков основал Group-IB в 2003 году, как группу по расследованию IT-инцидентов. Сейчас его компания считается одним из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети. Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и ОБСЕ, оказывает помощь российским спецслужбам и правоохранительным органам в операциях против хакерских группировок.

На уголовное дело в отношении IT-бизнесмена наложен гриф «Секретно». Bloomberg писал, что оно может быть связано планами Сачкова вывести бизнес за границу. Спецкор «Новой газеты» Ирек Муртазин отмечал, что источники связывают дело с аппаратной борьбой различных группировок внутри ФСБ.

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